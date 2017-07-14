Симферополь, 14 июля, 2017, 18:29 — ИА Регнум. Госдума сделала сегодня огромный шаг к тому, чтобы наконец-то довести до ума законодательство по украинским кредитам, выданным крымчанам до возвращения в РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июля заявил депутат Госдумы РФ Андрей Козенко.

Митинг в Симферополе в поддержу референдума. 9 марта 2014 года

«Законопроект, принятый сегодня в ключевом втором чтении, проголосован именно с теми поправками, которые максимально защищают интересы крымчан. Это означает, что долги до 5 млн рублей спишут, а аресты с имущества — снимут. Что касается больших сумм задолженности, то по ним будет справедливая процедура через Фонд защиты вкладчиков по законам Республики Крым», — отметил депутат.

По его словам, суть одобренных во втором чтении поправок состоит в следующем: во всех отношениях между заёмщиком и лицом, имеющим право требовать погашения задолженности, непременно будет стоять Фонд защиты вкладчиков, учредителем которого станет Республика Крым и город федерального значения Севастополь в лице высших органов государственной власти.

«Полномочия этой организации в случае принятия законопроекта значительно расширяются: помимо возможности реструктуризации долга, у Фонда появляется право списания долга или его части. Основания и порядок принятия решений о списании долга или его части предлагается установить законами РК и Севастополя. В Крыму решение уже принято: долги до 5 млн рублей будут списаны. По остальным предлагается справедливая процедура. Считаю, что в Крыму эту работу реально провести и завершить в течение года», — подчеркнул Андрей Козенко.

Напомним, в апреле 2014 года во время двенадцатой «прямой линии» президента России Владимира Путина на вопрос крымчанина, что же делать со взятым у «Приватбанка» в лизинг автомобилем, глава государства со смехом ответил: «Катайтесь спокойно. Не хочет господин Коломойский с Финкельштейном получать с вас деньги. Это их дело».

Отметим, что до воссоединения Крыма с РФ на полуострове действовали около 180 банков и порядка 1000 отделений. Вклады местного населения составляли около 20 млрд гривен или 62 млрд рублей по курсу на начало мая 2014 года. Абсолютным лидером в рознице был Приватбанк с 337 отделениями. Ещё в марте банк ограничил операции физических лиц, а потом перестал обслуживать всех клиентов.

По данным Общественной палаты РК, долги 98% крымчан сегодня не превышают 5 млн рублей.