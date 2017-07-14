Белгород, 14 июля, 2017, 17:51 — ИА Регнум. Владимир Путин в рамках визита в Белгород встретился с участниками студенческого строительного отряда, которые возводят здание новой общеобразовательной школы на 1,1 тыс. мест. Об этом 14 июля сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с участниками студенческого строительного отряда

Строительство школы начато в ноябре 2016 года и будет завершено к 1 ноября 2017 года. В школе будут оборудованы два бассейна, информационные центры-библиотеки, актовый зал, лингафонные кабинеты.

Всего на строительстве школы в новом жилом микрорайоне Белгорода работают 40 студентов-стройотрядовцев: выполняют отделочные работы, ведут благоустройство и озеленение территории.

Обсуждая возможность бесплатного обучения студентов-участников стройотрядов рабочим специальностям, глава государства эту идею поддержал, отметив, что это «нужно сделать».

На встрече, сообщает ТАСС, студенты рассказали президенту, что сегодня за получение рабочих специальностей, по которым они работают в стройотрядах, им приходится платить. Глава государства отметил, что бесплатным обучение пока является лишь для тех, кто имеет статус «безработный». Путин также вспомнил годы своей юности — в стройотряде он успел получить специальность плотника четвертого разряда, выполняя работы по ремонту домов. Он отметил, что система обучения тогда была «примитивной, но работала».

Кроме того, Владимир Путин пообещал обсудить с руководством «Газпрома» возможность привлечения стройотрядов к прокладке газопровода «Сила Сибири». Еще один объект, в строительстве которого хотят принять участие студенты, — трасса «Таврида» в Крыму.

Отметим, что численность студенческих отрядов в Белгородской области насчитывает более 1,5 тысячи человек. За последнее время студенты-стройотрядовцы приняли участие в строительстве железнодорожной инфраструктуры Крымского моста, возведении объектов космодрома Восточный, федеральной трассы М-11, Ленинградской АЭС-2 и Белорусской АЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 14 июля, президент РФ Владимир Путин прибыл с визитом в Белгород. В планах — встреча с губернатором Евгением Савченко и посещение Лебединского ГОКа, отмечающего сегодня 50-летие.