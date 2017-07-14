Калуга, 14 июля, 2017, 17:32 — ИА Регнум. С мая 2017 года сотрудники Калужской таможни проверили 3327 транспортных средств, ввозивших в регион «санкционную» продукцию. По результатам проверки уничтожено 80 тонн запрещенных товаров. Об этом 14 июля сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник Калужской таможни Игорь Ерошин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Водитель фуры

По его словам, в регионе с начала 2017 года внешнеторговый оборот вырос на 27% и составил 1,97 млрд долларов США. Объем декларирования по сравнению с аналогичным периодом 2016 года возрос на 18% и составил более 31 тысячи деклараций на товары. Грузооборот за полгода увеличился на 20% и превысил 1 млн тонн.

В регионе деятельности Калужской таможни с начала 2017 года находится 579 участников внешнеэкономической деятельности. В федеральный бюджет перечислено более 20 млрд рублей, или 110% от планового задания по перечислению таможенных платежей. По результатам 22 проверок довзыскано таможенных платежей, пеней и штрафов на сумму более 38 млн рублей. Также возбуждено 45 дел об административных правонарушениях на сумму 2,6 млрд рублей. Общая сумма взысканных штрафов составила более 3 млн рублей.

«Таможней за полугодие возбуждено 4 уголовных дела, связанных с невозвращением в крупном размере из-за границы средств в иностранной валюте, а также незаконное использование документов для образования юридического лица», — подчеркнул Игорь Ерошин.

Напомним, в федеральный бюджет Калужской таможней в 2016 году было перечислено 45,49 млрд рублей и оформлено более 58 тысяч деклараций на товары.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы отклонили законопроект, запрещающий уничтожать санкционную продукцию и передавать продукты питания, попавшие под санкции, на социальные нужды, в том числе в детские дома. Против данного законопроекта выступил профильный комитет по экономполитике. Парламентарии указали, что концепция законопроекта противоречит решению президента РФ, в соответствии с которым санкционные товары подлежат уничтожению.