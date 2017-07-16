Москва, 16 июля, 2017, 10:12 — ИА Регнум. Перенос первых испытаний межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» происходит уже в третий раз. По обновленным планам, бросковые испытания намечены на конец текущего года. О причинах срывов сроков при разработке стратегически важных оборонных проектов пишет военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Иван Шилов ИА REGNUM Пусковая шахта

Практика показывает, что в России сроки разработки военной техники нередко декларируют только для рекламы. Тем более, что задержки в разработке и принятии на вооружении того или иного проекта случаются не так уж и редко. Один из показательных примеров — то, что происходит с истребителем пятого поколения Т-50 ПАК ФА; первый полет его прототипа был совершен еще 7 лет назад, сам истребитель должен был поступить на вооружение в прошлом году, но, по обновленных данным, сроки значительно откладываются. В распоряжение ВКС РФ только к 2019 году поступит 6 машин (против изначальных планов, где фигурировали 55 машин уже к 2020 году).

Разумеется, создать серийный истребитель пятого поколения всего за 6 лет — нереально, вопрос в другом — зачем публично заявлять о невыполнимых сроках? Впрочем, гораздо хуже, если их не просто заявлять, а действительно планировать, ставя тем самым заведомо невыполнимые условия.

При этом, если для стран, где крупнейшие предприятия ВПК принадлежат частным лицам (например, США), самореклама объяснима хотя бы коммерческими причинами, то в России, где данные предприятия являются государственными, реклама на решения влиять не должна. И все же, она имеет место, приводят, в результате, к срывам сроков, — порой, срывам значительным.

Какие еще проекты прибывают в состоянии неопределенности и почему затяжки с «Сарматом» особенно тревожны в плане ослабления российских сил ядерного сдерживания, читайте здесь: Срывы сроков разработки вооружений в России: бессмысленная самореклама?

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