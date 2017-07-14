Калуга, 14 июля, 2017, 17:18 — ИА Регнум. В рамках соглашения была достигнута предварительная договоренность о строительстве итальянской компанией предприятия на площади 4,8 Га в Людиновском районе. Планируется, что объем инвестиций составит порядка 250 млн рублей, количество создаваемых рабочих мест — около 100.

Пресс-служба правительства Калужской области На церемонии подписания соглашения

«Сегодня по инициативе президента России Владимира Путина во всей стране идёт большая работа по переоснащению медицинских учреждений и комплектованию их современной функциональной мебелью и оборудованием. Это делает пребывание человека, вынужденного находиться на лечении в стационаре, более комфортным», — заявил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

Компания Vernipoll S.r.l. присутствует на рынках Восточной Европы, Балканского региона, Ближнего Востока, Африки и Южной Америки.

Напомним, ОЭЗ «Калуга» размещена на двух площадках, расположенных на территории Людиновского и Боровского районов Калужской области, и является ближайшей к Москве промышленной площадкой такого формата. Площадь особой экономической зоны «Калуга» — 1042 га. На территории ОЭЗ действуют все региональные преимущества, касающиеся доступа к инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре, а также федеральные налоговые льготы и таможенные преференции. ОЭЗ «Калуга» имеет 12 резидентов.