Ярославль, 14 июля, 2017, 19:59 — ИА Регнум. Сегодня, 14 июля, завершился ХII Международный кинофестиваль детских и семейных фильмов «В кругу семьи». На Церемонии закрытия фестиваля подвели итоги конкурсных кинопоказов.

Пресс-служба кинофестиваля «В кругу семьи» Александр Ковтунец, Владимир Вдовиченков, Елена Лядова

В рамках конкурсной программы были показаны 18 фильмов, собравших в зрительном зале аншлаги. В основной программе испанский фильм «Лето 1993» победил сразу в двух номинациях: «За лучшую режиссуру» и «За лучшую операторскую работу». Сыгравшая в этой картине Лайя Артигас получила «Специальный приз жюри». «Лучшая женская роль» досталась Габийи Яраминайте, сыгравшей в литовско-румынском фильме «Навеки вместе». В номинации «Лучшая мужская роль» победил итальянский актер Луиджи Федель, фильм «Пиума». Выбор зрителей пал на фильм «Добро пожаловать в Германию». Гран-при фестиваля получила лента «Пиума» Райана Джонсона.

Победителем номинации «Лучший фильм» в конкурсе полнометражных художественных и анимационных фильмов для детей и юношества стала лента нидерландского режиссера Арне Тонена «Клан Боскампи». «Лучшей режиссерской работой» был признан фильм Александра Карпиловского «Честное пионерское-3». Победителем номинации «Лучшая детская роль» стала шведская актриса Мира Форсел, исполнительница главной роли фильма «Вверх к небу!». «Приз зрительских симпатий» завоевала немецкая лента «Спасти Раффи!», рассказывающая о дружбе хомяка и мальчика.

Помимо кинопоказов, на фестивале была представлена широкая культурная программа. 9 июля состоялась презентация кинотеатрального проекта Александра Ковтунца и Германа Седакова «Кино-Театр». В рамках презентации прошла премьера спектакля «Маленькие трагедии» Игоря Неведрова. В постановке сыграли Александр Ковтунец, Мария Гужова и Альберт Ибрагимов.

Пресс-служба кинофестиваля «В кругу семьи» Спектакль «Маленькие трагедии» режиссёра Игоря Неведрова

Деловая программа фестиваля включила шесть круглых столов, которые посетили более двухсот человек. На дискуссионных площадках выступили психологи, преподаватели, руководители Департаментов Ярославля и Ярославской области, руководители социальных служб и представители общественных организаций. Обсуждались остросоциальные темы: кризис среднего образования и инклюзивное образование в России, ювенальная юстиция, защита прав семьи и детей в современном российском обществе и др.

В Ярославской области прошли творческие встречи Владимира Стеклова, Ольги Кабо, Нины Шацкой и Олег Акулича. На Церемонии закрытия кинофестиваля с музыкальными и поэтическими номерами выступили звезды отечественного театра и кино Сергей Шакуров, Екатерина Волкова, Виктор Бычков и др.

Пресс-служба кинофестиваля «В кругу семьи» Зрители

Кинофестиваль «В кругу семьи» проводится ежегодно в разных российских городах и собирает на своей территории более пятидесяти тысяч человек. Мероприятие представляет лучшее мировое кино для семейного и детского просмотра.