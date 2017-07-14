Брейтово, Ярославская область, 14 июля, 2017, 16:56 — ИА Регнум. В Ярославской области вышла книга «Брейтовский край: история, культура, природа, достопримечательности, люди». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Брейтовского района.

Фото Светланы Муравьёвой Книга «Брейтовский край: история, культура, природа, достопримечательности, люди»

В книге опубликовано первое систематическое исследование истории Брейтовской земли с древнейших времён до наших дней. В книгу вошли материалы последних архивных изысканий, не публиковавшиеся ранее фотографии. В издании говорится о местных достопримечательностях и природе, о сицкарях — малочисленной этнической группе, проживавшей в этом районе.

Тираж книги небольшой — всего 1000 экземпляров. Он ориентирован на жителей небольшого района и краеведов, но спрос на книгу уже превысил предложение и появились планы о дополнительном издании.

«Работа над книгой шла около года. Мы изучили и систематизировали труды ярославских краеведов. Много труда вложили в книгу редактор сайта «Наш Брейтовский район» Андрей Тутариков и заведующий кафедрой регионоведения и туризма ЯрГУ Андрей Данилов. Очень помогли сотрудники местных музеев и библиотек», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM главный редактор издания Виталий Горошников.