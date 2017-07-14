Луганск, 14 июля, 2017, 17:16 — ИА Регнум. Переход коррекционных школ Луганской Народной Республики на русский язык преподавания поспособствовал развитию детей. Об этом сегодня, 14 июля, сообщила директор Перевальской специальной общеобразовательной школы-интерната Татьяна Семенова на брифинге в Луганске.

Светлана Иванова ИА REGNUM «Я хочу стать...»

Семенова отметила, что несколько лет в интернате работает экспериментальный класс, где используются новейшие методики воспитания и развития детей с особыми потребностями. Директор учреждения отметила, что эксперимент стал проходить более результативно после перехода на русский язык преподавания.

«Мы начинали эксперимент на украинском языке, и когда в 2014 году мы перешли на русский язык, на свой родной язык, наконец-то, мы очень рады были, что перешли. Переход на русский язык обучения поспособствовал развитию наших детей. Аутизм в том и заключается, что дети не понимают обращенную форму речи при сохранном слухе. И поэтому на каком-то одном языке их надо было приучать. Нам намного легче стало общаться с детьми. Конечно, положительное есть в том, что у нас сейчас в образовании используется русский язык», — сказала директор школы-интерната.

Кроме того, Татьяна Семенова сообщила, что коррекционные школы ЛНР в рамках гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса приглашают на обучение детей с подконтрольных Украине территорий Луганской области.

«Государственной программой предусмотрено содержание и обучение этих детей бесплатно. Дети у нас в интернатах обучаются, получают медицинскую бесплатную помощь, дефектологическую, логопедическую. Они обеспечены полноценным пятиразовым питанием и всем необходимым для проживания и круглосуточного пребывания в интернате. У нас для обучения этих детей созданы свои специальные программы. Нашим коллективом созданы учебники, букварь, математика с визуальными подсказками, пиктограммами, то есть необходимые для эффективного обучения и воспитания детей», — рассказала директор Перевальской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната Татьяна Семенова.

Она уточнила, что в школе действует экспериментальный класс, где используются новейшие методики воспитания детей с особыми потребностями, в том числе терапия с помощью животных.

«Все эти методы работы дают свои результаты. Мы можем сказать, что эксперимент все еще идет, но мы гордимся своими детьми. Они научились не только читать, писать, рисовать, но они танцуют и поют. Я хочу обратиться к родителям, имеющим детей-аутистов, детей с особенным развитием с территории Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, также территории, временно подконтрольной Украине, пожалуйста, услышьте своих детей, определите их на обучение к нам, а мы, обучая их, попробуем сделать их счастливыми», — заверила директор детского учреждения.

Семенова добавила, что в перевальской школе-интернате уже воспитываются дети с подконтрольных Украине территорий.

«Единственный вопрос, когда забирали в мае ребенка (с подконтрольной Украине территории) на каникулы, был: «Пожалуйста, не отчисляйте только его из школы». Значит, родители видят результаты, нашу любовь и заботу о своем ребенке», — сказала Семенова.

Подобная ситуация наблюдается во многих школах республики. В частности Ирминская специальная коррекционная школа-интернат значительно помогает молодому поколению войти во взрослую жизнь.

«Ирминская специальная коррекционная школа-интернат — это школа, которая дает возможность получить воспитание и образование для детей с нарушением интеллекта различной степени выраженности. Наша школа всесторонне помогает ребенку развиваться, получить общеобразовательные, трудовые навыки, получить помощь социального педагога, психолога для того, чтобы почувствовать себя полноправным гражданином в обществе при дальнейшей самостоятельной жизни», — рассказала и.о. директора учреждения Надежда Терехина.

Она отметила, что ирминская школа-интернат обеспечена новой компьютерной техникой и имеет материально-техническую базу для обучения детей с особыми потребностями.

«Особое внимание мы уделяем трудовому обучению: девочки знакомятся и получают азы швейного дела, мальчики — штукатурно-малярное и плотницкое дело, столярное. Для нашей категории детей созданы все условия по оздоровлению детей и профилактике. У нас оборудован физкабинет со специальным оборудованием. Просто обращаемся к родителям, чьи дети нуждаются в коррекции интеллектуального развития. Пожалуйста, обратите внимание, если ребенку тяжело в массовой школе, если он не «тянет» программу и даже если он себя тяжело находит в детском коллективе детей из массовой школы, то это наш, скорее всего, ребенок. Мы вас ждем и окажем посильную помощь в становлении вашего ребенка, в коррекционном его развитии, чтобы он чувствовал себя полноценным гражданином. Если есть такие детки в нашей Луганской Народной Республике или с территории, подконтрольной временно Украине, то мы ждем вас и будем рады видеть всегда», — обратилась к родителям и.о. директора ирминской школы-интерната.

Заместитель директора по воспитательной работе Лутугинской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната Татьяна Чередниченко сообщила, что в учреждении работают около 40 кружков и секций, на которых дети с особыми потребностями смогут развить свои творческие навыки, найти новые увлечения. Кроме того, дети регулярно занимаются со специалистами, которые помогают становлению личности ребенка.