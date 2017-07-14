Новый Некоуз, Ярославская область, 14 июля, 2017, 16:44 — ИА Регнум. В Ярославской области угроза вымерзания следующей зимой нависла над поселком Мокеиха в Некоузском районе, где проживает 800 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ярославском отделении Общероссийского Народного Фронта

Фото Игоря Ямщикова Котельная посёлка Мокеиха

Местные жители обратились к активистам ярославского отделения ОНФ, поскольку их поселок вряд ли будет готов к отопительному периоду. 1 августа окончательно закрывается некогда крупнейшее торфодобывающее российское предприятие «Мокеиха-Зыбинское». Оно прекратило работу еще год назад, а последнее время шел процесс банкротства.

Свернуть работу торфодобывающую организацию вынудили убытки: предприятие производит около 13 тысяч тонн торфа в год, но это не окупает затрат на добычу и переработку. В 1980-х годах, во время расцвета, предприятие давало до миллиона тонн торфа в год — многокилометровые карты выработки видны из космоса. Конкурсный управляющий распродавал имущество и очень преуспел в этом — на металлолом ушла не только техника, срезали даже рельсы узкоколейки, по которым подвозили торф в котельную. Мастера-кочегары сами восстановили подъездные пути и обеспечили подачу торфа для котлов. Прошлую зиму как-то пережили, но что будет дальше — неизвестно.

«Поскольку предприятие прекратило работу и торфа не было, то поселок закупал по его в Костромской области. А недавно костромичи предупредили, что из-за погодных условий не смогут больше осуществлять поставки. Поселок оказался на грани вымерзания. В соседнем поселке Октября котельная работает на мазуте, в Мокеихе тоже хотели переделать свою с торфа на мазут, но не смогли. И сейчас люди не знаю что делать», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM сопредседатель ярославского отделения ОНФ Сергей Кузенёв.

И это ещё не все беды сельчан: Сбербанк, видимо не справившись с непосильными затратами на обслуживание своего «офиса» в Мокеихе, эвакуировал единственный банкомат. Теперь, чтобы снять деньги жители ездят в соседний поселок за 8 километров.

Ярославский ОНФ готовит обращение к правительству Ярославской области с требованием вмешаться в ситуацию.