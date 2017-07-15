Ереван, 15 июля, 2017, 15:06 — ИА Регнум. Армяно-еврейские отношения не являются безоблачными. Насколько то, что их омрачает, имеет отношение к реальности, пишет политолог, постоянный автор ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Иван Шилов ИА REGNUM Серж Саргсян

Помимо прочего, к подобным болезненным факторам относятся утверждения о том, что будто бы геноцид армян был организован евреями. Следует, однако, не забывать и о деятельности подпольной сионистской группы НИЛИ, действовавшей на оккупированной в то время турками Земле Израиля, и в значительной степени мотивированной чувством солидарности с пострадавшим армянским народом; и о том, что информация о массовом убийстве армян стала широко известна благодаря деятельности евреев — посольскому сотруднику в Турции Андрею Мандельштаму, американскому послу Генри Моргентау, писателю Францу Верфелю, юристу Рафаэлю Лемкину.

Активные действия армян на данном направлении начались десятилетиями позже. Что же касается немногих евреев в правительстве младотурок, они как раз были известны своим сочувствием к армянам.

При этом внутри Оттоманской империи евреи и армяне были не только добрыми соседями, но и отчаянными конкурентами в ремесленничестве и торговле. Возможно, корни мифа о еврейском факторе в геноциде армян лежат именно здесь.

Кто были носители и распространители данного мифа, читайте в статье: Армения путём Израиля или поперёк?

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