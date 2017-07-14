Йошкар-Ола, 14 июля, 2017, 17:44 — ИА Регнум. Вопрос смены флага и герба Марий Эл оказался в повестке региона. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в ходе прямой линии с врио главы Марий Эл Александром Евстифеевым жительница поселка Медведево задала вопрос о возможности поменять флаг и герб республики. По ее мнению, это личный герб теперь уже бывшего главы республики, который «сделал себе флаг как будто бы для какого-то короля», и такой флаг не нужен.

Mari-el.gov.ru Прямая линия с врио главы Марий Эл Евстифеевым

«В настоящий момент в нашей республике вместо нашего флага личный герб бывшего главы. Он его, так скажем, переделал в 2011 году. Хотя до этого у нас был наш замечательный флаг, который всем нам очень нравился. Бывший глава сделал себе флаг как будто бы для какого-то короля: там изображена корона, щит и меч. А нам-то он зачем? Какое он к нам имеет отношение? — спросила девушка. — До этого у нас был отличный флаг с российским триколором и марийским крестом и он считался самым лучшим флагом по всей России. Александр Александрович, собираетесь ли Вы вернуть прежний флаг?»

Vexillographia.ru Флаг Марий Эл 1992 года

«Вопрос очень серьезный, потому что вы задаете вопрос ни больше ни меньше как о государственных символах Республики Марий Эл, — сказал Евстифеев. — Их существование предусмотрено прежде всего федеральной российской Конституцией, равно предусмотрено и Конституцией Республики Марий Эл. Словосочетание, что какой-то чиновник сделал себе флаг и герб для меня, как для юриста с большим стажем работы, кажется анахронизмом, потому что я прекрасно понимаю, что такое разработать символику государственную и в каком порядке эта символика утверждается. Могу вам напомнить, что при президенте РФ действует Геральдический совет, возглавляет его опытнейший человек и поэтому разработка государственной символики субъектами Российской Федерации — это статус, это правосубъектность в федеративном государстве — влечет за собой включение в Государственный регистр и реестр. Мы привыкли применительно к имуществу говорить о реестре, так вот, применительно к государственным символам флаг и герб каждого субъекта должен пройти через процедуру разработки и утверждения и таким образом приобрести легальный характер.

Vexillographia.ru Флаг Марий Эл до 2006 года

Что касается вопроса, намерен ли я что-то сделать. Нет, лично я в этом смысле ничего делать не намерен. А вот вместе с гражданами республики я готов этой темой заниматься. Что для этого предстоит: во-первых, нам действительно нужно вернуться в тему разработки дизайнерского решения и герба, и флага; и затем регистрация — включение в регистр. Мы должны понимать, что есть затратная часть, что это делается как минимум путем опроса всего населения, чтобы ни в коем случае никогда больше не прозвучало, что какой-то чиновник позволил себе в угоду своим необъяснимым желаниям что-либо делать с государственной символикой. Я, в общем, законопослушный человек, и никакого некорректного, неуважительного отношения в адрес символов Республики Марий Эл никогда себе не позволю».

Http://mari-el.gov.ru Флаг Марий Эл, действующий с 2011 года

Напомним, флаг и герб Марий Эл сменился сначала в 2006, а потом в 2011 году, в самый расцвет «эпохи правления» прежнего главы региона Леонида Маркелова и по его личному предложению. «Стабильно развивающейся республике, имеющей созидательный характер и богатые традиции, нужна обновленная символика», — так объяснялась необходимость перемен.

Новую концепцию представили в геральдический совет республики, разработкой эскизов новых символов занялась группа художников, работу которой координировал главный герольдмейстер республики Измаил Ефимов. Стоимость разработки новых герба и флага в правительстве не уточняли. В марте 2011 года на сессии Госсобрания депутаты утвердили новые герб и флаг Марий Эл. Представляя новую символику, глава государственного управления президента Марий Эл Геннадий Мякишев пояснил, что к ранее действующим гербу и флагу были определенные претензии с точки зрения его конструкции и смыслового значения — цвета прежнего флага совпадали с цветами флага РФ, у них почти одинаковая ширина полос, в связи с чем возникала путаница при его изготовлении, кроме того, в решении прежнего флага не было оригинальности и выразительности.

Новый герб, в нарушение законодательства, не был представлен в Геральдический совет при президенте РФ. Не одобривший новые символы главный герольдмейстер Марий Эл Ефимов был уволен.

Mariuver.com Герб семьи Маркеловых

При этом тогда отмечалось сходство новых герба и флага с символом «Единой России». Сейчас же эксперты сходятся во мнении, что население путем смены государственной символики пытается стереть память о так называемом «короле Марий Эл», поскольку флаг и герб были разработаны именно в период руководства республикой Маркеловым.

Однако стоит отметить, что некоторые детали действующего флага республики и герба семьи Маркеловых, украшавшего резиденцию бывшего главы Марий Эл, все-таки схожи: молот, меч и щит.

По информации издания MariUver, герб семьи Маркеловых был разработан членом Гильдии геральдических художников России Измаилом Ефимовым и его сыном, кандидатом исторических наук Петром Ефимовым. Герб зарегистрирован в геральдическом реестре Марий Эл и относится к типу личных гражданских гербов. Разработка проводилась с учетом геральдических норм и пожеланий Маркелова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 6 апреля 2017 года экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов попросился в отставку, он проработал в регионе 16 лет и хотел бы «перейти на другую работу». В этот же день врио главы республики был назначен Александр Евстифеев. А уже 13 апреля Маркелов был задержан. В отношении экс-главы Марий Эл возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»), фигурантом дела кроме Маркелова также является глава компании «Телекомпания 12 регион» Наталия Кожанова и учредитель птицефабрики «Акашевская», депутат Госсобрания республики Николай Криваш.

По информации следствия, Маркелов через Кожанову получил от Криваша взятку в размере 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Предварительное следствие по делу Маркелова продлено до 12 октября. Сам он до 12 сентября останется в СИЗО.