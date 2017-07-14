Львов, Украина, 14 июля, 2017, 15:55 — ИА Регнум. Весь мусор вывезли из Львова, заявил директор департамента развития и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства Львовской областной государственной администрации (ОГА) Назарий Романчук, сообщает 14 июля пресс-служба Львовской ОГА.

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По его словам, за период с 23 июня по 13 июля спецтехника вывезла с 677 переполненных мусорных площадок Львова 12 тыс. 655 тонн твердых бытовых отходов (ТБО). С 14 июля перевозчики мусора возвращаются к нормальному режиму работы.

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Романчук отметил, что в городе планируется наладить раздельный сбор ТБО. Он также добавил, что за вывозом мусора наблюдали представители от администрации и от общественных организаций.

Напомним, проблема с мусором во Львове началась с лета 2016 года, когда на Грибовичской свалке произошел пожар, после чего ее запретили использовать в качестве мусорного полигона.

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