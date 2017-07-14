Мадрид, 14 июля, 2017, 15:54 — ИА Регнум. «США некоторое время назад были заинтересованы открыть производство легендарного автомата на своей территории, однако случился Крымский кризис 2014 года, возникли санкции, и русское оружие дорогу в Штаты так и не проторило, — отмечается в редакционной статье информационно-аналитического портала. — Однако запрет, наложенный Вашингтоном, не помешал российскому автомату со скоростью пули, выпущенной из него, распространиться по миру».

Kalashnikov.com Продукция АО «Концерн «Калашников»

«Калашникову» удалось быстро среагировать на изменение политической ситуации и переориентироваться на страны Азии и Африки, где в настоящее время существует настоящий бум этого шедевра военно-промышленного искусства, — подчеркивает СМИ. — Все, кто хочет вооружить свои армии по доступной цене, обращаются за этим к Москве, которая вдобавок еще и радует качеством продукции».

«Известно, что в ближайшие три года оружейный концерн инвестирует 182 миллиона долларов в развертывание производств за пределами России. Особенную значимость представляет организация производства автоматов в Индии, государстве, где автомат Калашникова в большом почете, но где его еще не собирали, — информирует портал. — Знаменитый АК-47, принесший мировую славу ижевским оружейникам, Россия уже не производит, но более поздние образцы оружия, выпускаемого «Калашниковым», по-прежнему не имеют конкуренции по простоте использования и надежности. Благодаря этому прибыли концерна возросли за последнее время вдвое и достигли 300 миллионов долларов в год. Кроме того, компания расширяется, захватывая все новые и новые поля деятельности: есть информация, что она теперь будет разрабатывать беспилотные летательные аппараты и строить корабли».

«Стратегический сдвиг, происшедший в компании — луч света в темном царстве российской экономики, в которой по-прежнему доминирует государство, хотя после распада СССР уже прошло четверть века. Правящий страной уже 18 лет Владимир Путин только способствует развитию государственного капитализма в РФ и усиливает позиции Кремля в ключевых экономических сферах», — резюмирует издание.

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