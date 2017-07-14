Москва, 14 июля, 2017, 15:52 — ИА Регнум. У сборной Украины по футболу, если она попадет на чемпионат мира 2018 года, не будет ни одной проблемы в России. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко, передает «Р-спорт».

ЧМ-2018

"Им надо еще отобраться, у них подгруппа очень сложная. Мы им желаем удачи. Но могу сказать, у сборной Украины, если она отберется, в России никаких проблем не будет, ни одной проблемы», — приводит издание слова Мутко.

Напомним, украинскими властями и руководством национальной сборной обсуждается вариант отказа от участия чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. При этом на Украине хотят, чтобы команда успешно прошла квалификационную стадию и демонстративно бойкотировала турнир.

На сегодняшний день сборная Украины играет в отборочном турнире к чемпионату мира. После шести туров украинцы занимают 4-е место в группе, имея в активе 11 очков. Лидирует команда Хорватии (13 очков), на втором месте — Исландия (13 очков), на третьем — Турция (11 очков).

Для прямого выхода на турнир команде необходимо занимать первое место. Второе место дает право на участие в стыковых матчах.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.