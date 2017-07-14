Чебоксары, 14 июля, 2017, 15:41 — ИА Регнум. Очередное уголовное дело возбуждено в Чувашии по факту мошенничества при получении выплат. Фигурантом дела стал директор одного из предприятий общества инвалидов. Следствие считает, что он получил 15 млн рублей субсидии на трудоустройство и переподготовку 88 инвалидов, однако обязательства свои не исполнил, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Подъемник для инвалидов

По версии следствия, злоумышленник в апреле 2014 года, используя служебное положение, в рамках соглашения по содействию трудоустройству инвалидов на рынке труда, в том числе созданию рабочих мест по государственной программе РФ «Доступная среда на 2011−2015 годы», получил субсидию в размере свыше 15 млн рублей.

«Обязательства по созданию рабочих мест и трудоустройству 66 инвалидов на базе предприятия и профессиональной переподготовки 22 инвалидов им не исполнены. Полученные денежные средства похищены и израсходованы на личные нужды», — говорят в надзорном ведомстве.

Ущерб, нанесённый бюджету РФ, оценивается в 15 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в особо крупном размере).

В ведомстве напоминают, что ранее директор предприятия неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе дважды по ст.315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта). Прокуратурой взят на контроль ход расследования и вопрос своевременного принятия обеспечительных мер по возмещению причиненного ущерба.

Напомним, в июле 2017 года в Чувашии вынесен приговор по уголовному делу о хищении из республиканского бюджета свыше 22,5 млн рублей, выделенных на покупку мелиоративного оборудования. Перед судом предстали три человека: гендиректор агрофирмы из Марпосадского района, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства из Козловского района и чебоксарец, который являлся неофициальным представителем организации по поставке мелиоративного оборудования. Следствием и судом установлено, что злоумышленники подделывали документы о покупке мелиоративного оборудования, завышая его стоимость. Злоумышленникам назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 лет до 3 лет 2 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, каждому из них назначен штраф в размере от 1 до 1,5 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу.

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