Москва, 14 июля, 2017, 15:38 — ИА Регнум. «По результатам проведенной проверки информации, содержащейся в уведомлении об устранении организацией, осуществляющей образовательную деятельность, выявленного несоответствия, Рособрнадзором, в том числе с участием Аккредитационной комиссии, полностью лишены государственной аккредитации НОЧУ ВО «Московский Институт Телевидения и Радиовещания «Останкино» и ЧОУ ВО «Первый московский юридический институт», — говорится в сообщении.

Mitro-tv.ru Московский Институт Телевидения и Радиовещания «Останкино»

Отмечается, что сведения обнародованы в целях информирования обучающихся об изменениях в статусе образовательного учреждения. Меры были применены в период с 10 июля по 13 июля 2017 года.

Также ведомство прекратило действие лицензии АНОО ВО «Алтайская академия экономики и права» — на основании решения Арбитражного суда.

Как пояснили в Рособрнадзоре, наличие у вуза свидетельства о госаккредитации подтверждает соответствие его деятельности федеральным государственным образовательным стандартам. Если вуз лишается этой аккредитации, в нем по-прежнему могут обучать студентов и выдавать документы собственного образца.

Между тем такой вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки РФ образца. Его выпускники не получают гарантий по отсрочке от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июля Рособрнадзор отозвал лицензию еще у двух вузов — Липецкого института управления и Московского банковского института.