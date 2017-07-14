Степанакерт, 14 июля, 2017, 15:30 — ИА Регнум. 19 июля на специальном заседании парламента Нагорно-Карабахской Республики состоятся выборы президента.

Резиденция президента Нагорного Карабаха в Степанакерте

На пост президента выдвинуты два кандидата: действующий президент Бако Саакян и бывший мэр Степанакерта, оппозиционный депутат Эдуард Агабекян.

Уже сейчас ясно, что республикой в ближайшие три года будет руководить Бако Саакян, так как три крупные фракции — «Родина», «Дашнакцутюн» и «Демократия», имеющие в 33-местном парламенте 28 мандатов, а также один независимый депутат заявили, что проголосуют за Саакяна.

Фракция «Движение-88», имеющая три мандата, поддержит Агабекяна. Пятая парламентская сила — фракция «Возрождение», не выдвинула своего кандидата. Единственный член фракции Айк Ханумян заявил в эфире радио «Свобода», что считает выдвижение действующего президента трагедией и, что тот после завершения переходного этапа, в 2020 году, вновь захочет стать президентом.

По результатам проведенного в Нагорном Карабахе 20 февраля 2017 г. конституционного референдума в Карабахе была установлена президентская форма правления. По новой конституции до 2020 года Карабах будет управляться в режиме переходного периода. На этом этапе руководить будет избранный парламентом президент.

После выборов президента в Карабахе будет упразднена должность премьер-министра, она будет заменена на должность государственного министра. Правительство будет формировать и возглавлять президент. Действующий глава правительства Араик Арутюнян в сентябре покинет свой пост.

В течение переходного периода в Нагорном Карабахе будет изменена система правления, будет отрегулировано правовое поле. После этого, уже в 2020 году, будут проведены президентские и парламентские выборы.

Бако Саакян занимает пост президента уже 10 лет. Если бы не изменения в конституции, в июле в Карабахе должны были состояться всеобщие президентские выборы, в которых Саакян не смог бы принять участия. В следующих всеобщих выборах главы республики в 2020 г. действующий президент, однако вновь сможет быть кандидатом, так же, как и на выборах 2025 г.