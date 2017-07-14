МКС

Москва, 14 июля, 2017, 15:22 — ИА Регнум. Просмотр премьеры новой серии третьего сезона российского мультфильма «Маша и медведь» состоялся на МКС. Командир Международной космической станции Федор Юрчихин устроил небольшую презентацию.

Премьера серии «Есть контакт!» прошла 14 июля на MashaMedvedTV. Новые серии мультика были отправлены на МКС за несколько дней до премьеры.

Напомним, российский сериал «Маша и Медведь» создан анимационной студией «Анимаккорд». Премьера состоялась 7 января 2009 года. Первая серия «На круги своя» третьего сезона вышла 28 ноября 2015 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2017 года популярный эстонский публицист, бывший главный редактор еженедельника Eesti Ekspress Прийт Хыбемяги опубликовал статью «Маша и медведь» — оружие идеологической диверсии?», в которой говорится:

«Меня же не покидает мысль, что «Маша и медведь» — представители той самой российской «мягкой силы», незаметно проникающей к нам гибридной формой идеологической диверсии без «зеленых человечков» и красных флагов».

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