Симферополь, 14 июля, 2017, 15:15 — ИА Регнум. Вне зависимости от обстоятельств гибели волгоградского казака Руслана Казакова, его память необходимо чтить, как минимум потому, что он погиб в период возвращения полуострова в состав Российской Федерации, защищая выбор абсолютного большинства крымчан. Помимо этого, не стоит забывать и про других пострадавших во имя «Крымской весны». Об этом ИА REGNUM рассказал председатель КРО «Таврический союз» Анатолий Филатов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вечная память

«К сожалению, не только имя Руслана Казакова сегодня оказалось незаслуженно забытым, но и тех людей, которые погибли в давке 26 февраля 2014 года во время провокаций, устроенных крымскотатарским Меджлисом (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и украинским «Правым сектором» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) у стен крымского парламента, — Игоря Постного и Валентины Корневой. Даже на мемориальной табличке, которую власти спустя два года повесили на одной из колон теперь уже Госсовета РК, их имена не упоминаются. И стыдливо умалчивается в связи с чем и по вине кого эти люди погибли в этот день», — отметил Анатолий Филатов.

По его мнению, стоит также напомнить, что до сих пор не реабилитированы крымские общественники Валерий Подъячий и Семён Клюев.

«Последний, к сожалению, уже скончался, так и не дождавшись отмены постановления украинского суда. Это очень серьёзная проблема, и, безусловно, её необходимо поднимать с помощью СМИ и общественных организаций. Все эти люди должны быть отмечены государственными наградами, а память о них должна быть сохранена в виде мемориальных досок, названий улиц и площадей Симферополя и других крымских городов», — подчеркнул председатель КРО «Таврический союз».

Напомним, 18 марта 2014 года в день официального воссоединения полуострова с Россией на окраине Симферополя, по версии прокуратуры, 33-летний волгоградский казак Руслан Казаков, прибывший на полуостров для обеспечения охраны референдума, был убит неизвестным снайпером. В тот день также погиб и украинский прапорщик Сергей Кокурин. Многие связывали эту трагедию с попыткой устроить очередную провокацию на полуострове.

Весной 2014 года президент РФ Владимир Путин посмертно наградил Руслана Казакова орденом Мужества. Позже его семье вручили медаль «За возвращение». Многие общественные организации неоднократно обращались с просьбой присвоить Руслану Казакову звание Героя России, однако этого до сих пор не произошло.

В свою очередь, крымские активисты Валерий Подъячий и его соратник Семён Клюев, выступавшие в украинский период Крыма за возвращение полуострова в Россию, были осуждены условно за «нарушение территориальной целостности Украины». Когда полуостров возвратился в состав РФ, украинская судимость Подъячего осталась в силе из-за чего он не может работать по специальности — преподавателем математики и информатики. Госдума РФ до сих пор не приняла закон о реабилитации жертв политических репрессий в Крыму.

Семён Клюев умер с клеймом уголовника в конце января 2017 года.