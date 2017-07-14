Спасенных беженцев планируют направлять «обратно в Африку»
Рим, 14 июля, 2017, 15:02 — ИА Регнум. Кораблям, принимающим участие в спасении мигрантов у берегов Северной Африки в Средиземном море, намерены «помочь» активисты ультраправой группировки Defend Europe («Защитить Европу»). Об этом сообщает издание The Independent со ссылкой на специальное заявление организации.
«Ультраправая организация направила корабль в Средиземном море для противодействия кораблям, принимающим участие в спасении мигрантов», — говорится в сообщении.
По данным издания, активисты организации намерены вести борьбу с нелегальными перевозчиками людей, а также топить пустые лодки «предпринимателей».
"Мы поможем всем, кто будет подавать сигнал SOS, — говорится в документе. — Но все спасенные (беженцы) будут отправлены обратно в Африку».
Издание отмечает, что с начала 2017 г. в Италию по Средиземному морю прибыло более 80 тыс. нелегальных мигрантов.