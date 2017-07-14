Рим, 14 июля, 2017, 15:02 — ИА Регнум. Кораблям, принимающим участие в спасении мигрантов у берегов Северной Африки в Средиземном море, намерены «помочь» активисты ультраправой группировки Defend Europe («Защитить Европу»). Об этом сообщает издание The Independent со ссылкой на специальное заявление организации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Ультраправая организация направила корабль в Средиземном море для противодействия кораблям, принимающим участие в спасении мигрантов», — говорится в сообщении.

По данным издания, активисты организации намерены вести борьбу с нелегальными перевозчиками людей, а также топить пустые лодки «предпринимателей».

"Мы поможем всем, кто будет подавать сигнал SOS, — говорится в документе. — Но все спасенные (беженцы) будут отправлены обратно в Африку».

Издание отмечает, что с начала 2017 г. в Италию по Средиземному морю прибыло более 80 тыс. нелегальных мигрантов.