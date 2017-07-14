Баку, 14 июля, 2017, 14:56 — ИА Регнум. Наказания в виде тюремного заключения сроком в 6,5 лет для российско-израильского блогера Александра Лапшина попросил прокурор в ходе судебного заседания, которое проходит 14 июля в Баку, передает радиостанция «Говорит Москва».

trend.az Александр Лапшин в бакинском аэропорту

Напомним, проживающий в Белоруссии Лапшин весной 2011 года и осенью 2012 года посетил Нагорный Карабах. Власти Азербайджана объявили его в розыск, и в декабре 2016 года его задержали в Минске.

В розыск он был объявлен в рамках уголовного дела о публичных призывах к нарушению территориальной целостности Азербайджана. Кроме того, у Лапшина отсутствовали документы, необходимые для пересечения государственной границы, так как Азербайджан считает Нагорный Карабах своей территорией.

Белорусские власти согласились на экстрадицию Лапшина в Баку, что и произошло 7 февраля 2017 года. Блогера передали сотрудникам СГБ Азербайджана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, белорусский президент Александр Лукашенко призвал Армению и Азербайджан сесть за стол переговоров и без посредников решить нагорно-карабахский конфликт.

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