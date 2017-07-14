Москва, 14 июля, 2017, 14:55 — ИА Регнум. В России лето приближается к своему пику. При этом в некоторых районах страны уже приближаются холодные «осенние» дни, сообщают Meteonovosti.

hpgruesen Заморозки

В частности, в ближайшие дни ожидаются заморозки в Магаданской области. Погоду в регионе будет определять антициклон, сформировавшийся в Охотском море.

В ночь на воскресенье (16 июля) в центральных районах области появится угроза понижения температуры воздуха до — 1 градуса. Но похолодание ожидается кратковременным.

Днем будет сохраняться комфортная температура — около 20 градусов. А уже в начале следующей недели (17−18 июля) днем воздух прогреется до +22, +27 градусов. Ночные заморозки отступят.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Гидрометцентра, в целом в России уже не получится теплого лета, потому что первая половина календарного лета получилась с температурой ниже нормы. А с начала июля центральную часть России заливают дожди, и погода не радует теплом.

Напомним, средняя ночная температура воздуха в России в июле составляет +13, +14 градусов, а средний дневной максимум достигает +23 градуса.

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