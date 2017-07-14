Киев, 14 июля, 2017, 14:58 — ИА Регнум. Главным итогом саммита Украина-ЕС стало отсутствие итоговой декларации и подписание какого-либо совместного документа или намерения. Данную информацию 13 июля в эфире «5 канала» подтвердил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM А так жалко

«Действительно, делались попытки отработать совместные документы. Это нормальная ситуация, когда не достигли консенсуса. В данном случае проект этого политического документа, к сожалению, не шёл дальше тех амбиций, которые заложены в тексте нашего Соглашения об ассоциации (СА). Хотел бы напомнить, что СА — это юридически обязывающий документ. Там чётко прописаны европейские амбиции Украины, и они приветствуются. Поскольку не удалось зафиксировать более дальновидных целей, мы решили сконцентрироваться на конкретных результатах, на тех конкретных шагах, которые позволят украинским гражданам ощутить преимущества от европейской интеграции», — сказал Елисеев.

Он сообщил, что между Украиной и ЕС зафиксирован рост товарооборота в результате создания зоны свободной торговли.

«С одной стороны, этот саммит был саммитом безвиза и ассоциации, где мы подвели итоги наших прекрасных отношений с ЕС за последний год. Все констатировали позитивное влияние имплементации соглашения в части создания зоны свободной торговли. За последние шесть месяцев товарооборот с ЕС вырос на 30%. Конечно, мы смотрели вперед, каким образом двигаться дальше? Как показать нашим гражданам, что кроме безвиза они смогут совершить новые достижения и получить преимущества. В частности очень позитивно была воспринята идея отмены уплаты за роуминга для украинцев при пользовании мобильной связью, во время посещения стран ЕС. Прекрасно была воспринята инициатива президента, чтобы уравнять в правах студентов из Украины, которые едут учиться в страны ЕС. Там есть большой дисбаланс в плане оплаты. Сейчас обсуждается возможность выровнять и приравнять их к студентам стран-членов ЕС. В этом и есть евроинтеграция», — считает Елисеев.

«Важно, что на саммите мы четко задекларировали нашу работу относительно определения параметров присоединения в будущем к Шенгенской зоне, присоединению к совместному цифровому рынку ЕС, энергетическому союзу», — добавил чиновник.

При этом он отказался назвать страну ЕС, которая блокирует евроинтеграцию Украины, сославшись на дипломатическую этику.

«У отдельного государства были некоторые ограничения, которые связаны с нынешними избирательными процессами, формированием правительства и т.д. Мы решили не создавать проблем для этой страны. Но я не хотел бы, чтобы мы посыпали голову пеплом. Важно то, что мы четко определились, как двигаться дальше и то, что обеспечило успех саммиту», — пояснил Елисеев.

Как сообщало ИА REGNUM, 12−13 июля в Киеве прошел саммит Украина-ЕС. В частности президент Порошенко напомнил европейским партнерам, «ни одна нация в Европе не заплатила такую цену за сближение с Евросоюзом, как Украина». Президент Украины также выразил надежду, что следующий саммит Украина ЕС пройдет в Донецке или Ялте. Также Порошенко сообщил, что Украина получит доступ к финансовым инвестиционным фондам ЕС.

«Мы смотрим дальше. Сегодня мы обсудили возможности подготовки нового долгосрочного плана поддержки Украины, который был предложен на саммите Европейской народной партии наподобие «плана Маршалла» для Украины и использование Украиной фондов новосозданного внешнего инвестиционного плана ЕС. Это станет важной подмогой для наших усилий на пути от экономической стабилизации до экономического роста», — подчеркнул Порошенко.