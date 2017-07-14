Оренбург, 14 июля, 2017, 14:37 — ИА Регнум. В Оренбурге активно обсуждается вопрос перезахоронения останков лидера белого движения, атамана Оренбургского казачьего войска Александра Дутова. Тема вновь затронута 14 июля на заседании совета атаманов казачьих обществ Первого отдела Оренбургского казачьего войска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Orenburg.ru Братская могила погибшим солдат в борьбе с дутовскими белобандами при защите города Оренбурга 4 апреля 1918 года

Атаман Оренбургского отдельского казачьего общества «Первый отдел Оренбургского казачьего войска» Сергей Слепов отметил, что идея возвращения праха Дутова у казачества существовала много лет:

«Для нас это очень важно. Этот человек был признан не только на войсковом уровне, но и на всероссийском, поэтому возвращение одного из руководителей белого движения на родину — наш сыновний долг. Мы будем горячо поддерживать решение китайских властей, правительства области и решение инициативной группы казаков, которая начала эту работу».

Вице-губернатор Оренбуржья Вера Баширова подчеркнула необходимость восстановления исторической справедливости по отношению не только к атаману Дутову, но и к другим историческим личностям, независимо на чьей стороне они воевали.

«2017 год — это символическая дата, которая должна закончить гражданскую войну в умах и сердцах людей. Атамана Дутова можно оценивать по-разному, но все познается в сравнении и в применении конкретных исторических обстоятельств ко времени, к оценке человеческих качеств. Историю не изменить, её надо оценивать, изучать, извлекать из неё уроки. Сегодня как бы первым шагом к установлению исторической справедливости будет перезахоронение в Оренбурге Александра Дутова», — сказала она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июля глава региона Юрий Берг заявил о результатах встречи с китайскими властями, которые в ответ на просьбу о помощи в поисках иконы Табынской Божьей матери и могилы Дутова, предложили перезахоронить останки атамана в Оренбургской области.

Между тем, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Первом отделе Оренбургского казачьего войска, казаки много лет ведут работу по поиску и возвращению войсковых реликвий и останков оренбургских казаков, эмигрировавших после Гражданской войны в Китай. В частности, китайская сторона готова к сотрудничеству, о чём было заявлено в ходе встреч с почётным казаком станицы им. А.И. Дутова Первого отдела ОКВ СкР Виктором Мартьяновым, который посетил знаменитый центр русской эмиграции в Китае город Кульджу (Инин).

Как известно, в 1921 году именно в Кульдже агентами ВЧК был убит Александр Дутов. Позднее, в годы Культурной революции, здесь же окончательно затерялись следы покровительницы Оренбургского казачьего войска — чудотворной иконы Божией Матери «Табынская», покинувшей Россию в начале прошлого века вместе с казаками-эмигрантами. Сегодня этот город так же известен, как место компактного проживания потомков казаков, вынужденных покинуть Россию во время и после Гражданской войны.

В ходе визита в Китай, Виктор Мартьянов провёл ряд встреч со всеми заинтересованными сторонами, включая собственника земельного участка, на котором находятся захоронения казаков-эмигрантов.