Москва, 14 июля, 2017, 14:18 — ИА Регнум. Желтый уровень опасности на 15 июля объявлен в Москве и ряде городов Центральной России из-за непогоды, сообщили в Росгидрометцентре.

Скриншот страницы meteoinfo.ru Прогноз погоды

Предполагается, что на территориях, попавших в желтую зону на метеорологической карте, ожидается потенциально опасная погода. Так, 15 июля в российской столице ожидается сильный ветер.

Кроме Москвы, желтый уровень опасности 15 июля объявлен в Тверской, Ярославской, Ивановской, Тульской, Рязанской, Брянской, Орловской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской и Белгородской областях.

За исключением Курской и Ивановской областей, где опасность объявлена из-за гроз, в этих регионах будет сильный ветер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 июля главное управление МЧС по Москве объявило, что ожидается сильный ветер и местами грозы. Москвичам советовали не парковать автомобили под деревьями и вблизи шатких и плох закрепленных металлоконструкций.

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Также служба спасения предупредила о тумане, который может вызвать повышенную аварийность на дорогах.

Синоптики 14 июля объявили, что в столице ожидаются грозы и юго-восточный ветер — идет циклон. Будет тепло и пасмурно.

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