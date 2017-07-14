Калуга, 14 июля, 2017, 14:29 — ИА Регнум. В селе Перемышль Калужской области 19-летний парень и 17-летняя девушка забрались в один из местных храмов, где похитили свечи и облили краской иконы. Инцидент произошёл ночью, в канун православного праздника Петров день, который обычно сопровождается так называемыми «городушками». Как сообщили 14 июля корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, вандалов удалось задержать благодаря полицейской собаке, которая умело взяла след.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области Храм в селе Перемышль, где орудовали вандалы

Задержанные уже дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 214 УК РФ «Вандализм», проводится дознание. Молодым людям грозит до трёх лет лишения свободы.

Напомним, традиция «городушек» берёт начало с эпохи Ивана Грозного, а именно с лета 1566 года. Их устраивают в ночь на 12 июля молодые жители сёл в Калужской, Тульской и Орловской областях. Традиция не даёт покоя местным жителям и полиции частыми хулиганскими «забавами»: участники перегораживают улицы хламом, разбирают заборы, переворачивают автомобили и совершают набеги на сады и огороды.