Москва, 14 июля, 2017, 14:09 — ИА Регнум. Госдума сегодня, 14 июля, приняла в третьем чтении поправку в закон «О безопасности дорожного движения», согласно которой гражданам Киргизии разрешается работать в России с национальными водительскими правами. Также признаются права тех стран, где русский язык является официальным, например, Белоруссии.

dialogue.am Водительское удостоверение Армении

Как сообщает «Комменрсант», поправка была принята Госдумой во втором чтении 12 июля. В начале месяца депутаты обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой признать выданные в Киргизии водительские права. Глава государства инициативу поддержал.

С 1 июня 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 07.05.2013 № 92-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Согласно тексту закона, с 1 июня управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами, не допускается.

Принятие закона вызвало волну недовольства в Армении, особенно у тех, кто был против вступления Армении в ЕАЭС.

По словам депутата Национального Собрания Армении Эдмона Марукяна, закон, принятый Госдумой, — удар по властям Армении и всем людям, которые являются сторонниками ЕАЭС.

«В законе фактически говорится, что Россия позволяет киргизам и всем гражданам стран, в которых вторым официальным языком является русский, свободно работать по своим национальным водительским правам, а нашим гражданам, армянам не позволяет», — заявил Марукян.

Ещё в конце июня депутат обратился с запросом к председателю Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграну Саркисяну.

В обращении Марукяном был поднят ряд вопросов, касающихся в частности попрания в России прав граждан Армении и нарушения Договора об ЕАЭС.

«С 1 июня текущего года в России действует запрет на предпринимательскую и трудовую деятельность водителей с иностранными (в том числе и Армении) водительскими правами, что противоречит принципу ЕАЭС о праве на свободное перемещение рабочей силы в пределах ЕАЭС.

По мнению депутата, Федеральным законам противоречит ряд действующих в РФ законов: относительно проживания в стране иностранных граждан; во время вывоза товаров и услуг из РФ в РА действуют финансовые ограничения; свободный оборот товаров производства ЕАЭС ограничен частично и имеет нерегламентированную процедуру, что касается и признания пробы золотых изделий Армении.

Кроме этого, таможней РФ проводится проверка армянских товаров из-за запрета на ввоз ряда продовольственных товаров из ЕС, США и Турции в Россию, что противоречит принципу свободного перемещения товаров в рамках ЕАЭС и препятствует развитию экспорта.

Марукян предложил Тиграну Саркисяну предпринять эффективные шаги для обеспечения применения пунктов соглашения и защиты прав граждан.

Как рассказал azatutyun. am Карапет Мкртчян, он 9 лет водил микроавтобус в Москве, однако недавно был вынужден вернуться в Армению, поскольку с 1 июня в России вступил в силу новый закон.

По его словам, вследствие действия нового закона большинство работающих в России водителей из Армении потеряли работу, многие из них вернулись на родину.

Мкртчян отметил, что из-за ошибки, допущенной в выданных в Армении водительских удостоверениях, армянские водители не могут также сдать экзамен и получить российское водительское удостоверение.

В России Мкртчяну сказали, что, согласно Венской конвенции, в водительском удостоверении любая запись должна быть также сделана латинскими буквами, в то время как в армянском водительском удостоверении в графе отчество запись присутствует лишь по-армянски, а в некоторых случаях также в переводе на русский. Отсутствие записи на латинице поставило армянских водителей перед фактом.

«В России водительские права выдают только на основании национального удостоверения, но по причине отсутствия записи на латинице в России нам не выдают права на основании нашего удостоверения», — рассказал водитель из Гюмри.

Ему непонятно, почему в армянских водительских удостоверениях была выделена графа для отчества, заполнять которую даже необязательно, «и к тому же не заполнили ее латинскими буквами», создав искусственные трудности для армянских водителей. «Исходя из чего правительство сделало такое?» — возмущается Мкртчян.

Он теперь пытается предпринять шаги для исправления этой ошибки в водительских правах.