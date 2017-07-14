Санкт-Петербург, 14 июля, 2017, 12:55 — ИА Регнум. Напомним, вечером 13 июля СМИ сообщили о задержании Филиппова в рамках расследования уголовного дела о разглашении совершенно секретных сведений, содержащих государственную тайну. Ночью 14 июля стало известно, что топ-менеджер «Силовых машин» после допроса отпущен под подписку о невыезде. Процессуальный статус Филиппова не назывался.

Power-m.ru Роман Филиппов

По данным источника агентства «Интерфакс», уголовное дело, в рамках которого был допрошен Филиппов, может быть переквалифицировано со статьи «разглашение государственной тайны» на статью «халатность».

Как отмечает интернет-газета «Фонтанка», по завершении следствия Филиппова могут лишить допуска к работе с информацией, содержащей гостайну, что автоматически приведет к его отставке с поста руководителя «Силовых машин», поскольку эта должность подразумевает наличие соответствующего допуска.

Информация о задержании Романа Филиппова появилась на фоне скандала, связанного с турбинами Siemens, якобы поставленными в Крым в обход санкций Евросоюза. Тем не менее в настоящее время нет никаких данных, подтверждающих связь допроса Филиппова с этой скандальной историей.

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Роман Филиппов родился в 1974 году, окончил Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, имеет степень MBA. С 1997 года работал на различных должностях в в ПАО «Северсталь». В сентябре 2013 года назначен директором по экономике ПАО «Северсталь». С 10 апреля 2015 года — генеральный директор ПАО «Силовые машины».

«Силовые машины» — энергомашиностроительная компания, входящая в десятку мировых лидеров отрасли по объему установленного оборудования. В состав компании входят Ленинградский Металлический завод, завод «Электросила», Калужский турбинный завод, Таганрогский завод «Красный котельщик» и несколько других профильных компаний.

Совместное предприятие ПАО «Силовые машины» и корпорация Siemens — «Сименс Технологии газовых турбин» — производят турбины для электростанций.