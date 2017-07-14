Калуга, 14 июля, 2017, 13:20 — ИА Регнум. В гибели калужского инспектора ДПС подозревают 32-летнего гражданина Белоруссии. Как сообщил 14 июля корреспонденту ИА REGNUM и.о. старшего помощника следственного управления СК России по Калужской области Михаил Сикулин, установлено, что он управлял «Ауди», которая 13 июля 2017 года на 126 км автодороги А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль» совершила наезд на полицейского.

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В момент происшествия 37-летний инспектор находился в безопасном освещенном месте, был одет в форменное обмундирование со световозращающими элементами. От полученных травм он скончался на месте.

Как пояснил следователь, водитель «Ауди» двигался со скоростью около 100 км/ч и, ввиду плохой видимости, заехал на «островок безопасности», не заметив инспектора ДПС. Согласно заключению химической экспертизы, в крови подозреваемого не было алкоголя.

«Водитель задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, прим. ИА REGNUM). Гражданину Белоруссии за совершенное преступление грозит до 5 лет лишения свободы», — заявил Михаил Сикулин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 мая 2017 года нетрезвый депутат Народного хурала Бурятии на внедорожнике совершил наезд на сотрудника ДПС. Полицейский серьёзно не пострадал. В отношении водителя составлен протокол по ч.1 ст.12.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).