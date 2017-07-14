Ульяновск, 14 июля, 2017, 13:41 — ИА Регнум. Как следует из официального релиза, распространенного 14 июля 2017 года, на текущий момент новый коммерческий автомобиль успешно прошел все необходимые сертификационные испытания и получил одобрение типа транспортного средства и одобрение типа шасси.

Sollers-auto.com УАЗ Профи

По заявлению УАЗа новая модель получит две комплектации: «Стандарт» и «Комфорт» по цене от 649 000 рублей и 699 000 рублей соответственно. Данные цены указаны с учетом специальных программ (трейд-ин, утилизация), которые разработаны производителем специально для этой модели, которая получила название «Профи».

В числе первых авто, которые УАЗ предложит потребителю, буду версии с задним приводом. УАЗ Профи будет оснащаться мотором Заволжского Моторного Завода (ZMZ-PRO) мощностью 160 л. с и механической трансмиссией.

Предусмотрено несколько вариантов надстроек кузова. Ожидается, что всего их будет три: бортовой пикап, продовольственный фургон и фургон промтоварный.

УАЗ ПРОФИ в комплектации «Стандарт» будет оснащен системой ABS+EBD, подушкой безопасности водителя, электро-стеклоподъемниками, салонным фильтром, центральным замком, боковыми зеркалами с обогревом и электрорегулировкой.

В комплектации «Комфорт», дополнительно будут предложены: кондиционер, охранная сигнализация с дистанционно-управляемым центральным замком, противотуманные фары, регулировки сидения водителя по высоте подушки и поясничному подпору, аудиосистема (MP3\USB) c двумя динамиками, зимний пакет с электрообогревом лобового стекла по всему периметру, подогревом сидений, аккумулятором повышенной емкости 75А.

Сейчас в модельной линейке производителя представлен пикап Карго меньшей грузоподъемности (700 кг). В сегменте легких коммерческих автомобилей новая модель, имеющая грузоподъемность 1 500 килограмм, будет конкурировать с моделями Газель.

Производство, которого дилеры марки ожидали в мае 2017 года, о чем ИА REGNUM писало в публикации «Стали известны сроки старта продаж нового пикапа УАЗ» сместилось на сентябрь. Старт продаж стоит ожидать в октябре. Но стоит отметить, что производство в малых количествах уже стартовало весной 2017 года.