Киев, 15 июля, 2017, 13:14 — ИА Регнум. Президент Порошенко договорился с Трампом о поставках американского угля. Однако же цены, которые скромно замалчивались, могут оказаться выше, чем цены на уголь, который Украина покупает в ЮАР. Если, судя по поставкам 2016 года, уголь из ЮАР обходился примерно в $66 за тонну, то американский, по разным оценкам, будет стоит в районе $100 и больше, вплоть до $130. Но вот по мнению главы украинского МИД Павла Климкина, это очень конкурентная цена, и вообще, лучше покупать дороже, но у друзей, чем дешевле, но «от кого-то другого».

Обзор энергетики Украины

Что делать — памятуя не такие давние сомнения Рекса Тиллерсона на тему того, почему вообще американцев должна волновать Украина, администрации Порошенко приходится платить за внимание «большого брата», С поправкой на то, что платить будет не сама администрация, а граждане Украины.

Подробнее о том, что происходит в украинской энергетической сфере, читайте здесь: Порошенко заставил украинцев скинуться на взятку Трампу: обзор энергетики

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