Ростов-на-Дону, 14 июля, 2017, 12:08 — ИА Регнум. Глава администрации Ростова-на-Дону принял очередные кадровые решения. Перестало быть вакантным кресло директора департамента социальной защиты населения города-миллионника. На эту должность сити-менеджер Виталий Кушнарев назначил Ирину Шувалову. Об этом ИА REGNUM 14 июля проинформировали в городской администрации.

ИА REGNUM Здание Ростовской-на-Дону городской Думы

До назначения Шувалова занимала должность заместителя главы городского департамента. У неё есть опыт работы в министерстве экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей Ростовской области, региональном департаменте развития малого и среднего предпринимательства и туризма, департаменте инвестиций и предпринимательства.

Напомним, ранее вопросы соцзащиты в областном центре курировала Елена Кожухова. В апреле 2017 года её повысили. Теперь Кожухова занимает должность заместителя сити-менеджера по соцвопросам, сменив на посту Виктора Бережного.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, одна из последних кадровых перемен в администрации города-миллионника произошла в июне. Так, Игорь Репьев покинул кабинет главного архитектора Ростова-на-Дону. Исполняет обязанности главного архитектора южной столицы Оксана Хныкова.

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На сегодняшний день чиновничий аппарат в администрации донской столицы с ноября 2016 года обновлён полностью. Виталий Кушнарев сменил команду управленцев, которые были назначены его предшественником Сергеем Горбанем.

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