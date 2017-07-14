Киев, 14 июля, 2017, 12:06 — ИА Регнум. В Донбассе наиболее неспокойная обстановка сохраняется на Донецком и Приморском направлениях. Противоборствующие стороны применяют артиллерию, танки, БМП, БТР, минометы и пехотное вооружение. Данную информацию 14 июля подтверждают пресс-службы Народной милиции (НМ) ЛНР, Народной милиции ДНР и спикер штаба «АТО», подполковник ВСУ Анатолий Стельмах, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Аваков

По данным Народной милиции ДНР, 13 июля киевские силовики 31 раз обстреляли позиции ДНР в 14 населенных пунктах.

«За прошедшие сутки ВС Украины 31 раз нарушили режим прекращения огня. Применялись артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — отметил источник в ДНР.

В то же время пресс-служба администрации г. Донецка информирует, что в пос. Трудовские в результате боев получили повреждения три жилых дома.

«В ночь на 14 июля обстрелу со стороны ВСУ подвергся Петровский район города. Пос. Трудовские: — ул. Летчиков, 24 — пробита стена дома; — ул. М. Озерного, 31 — пробита стена дома; — ул. М. Озерного, 34а — кровля и 4 окна посечены осколками. По имеющимся данным жертв нет», — говорится в сообщении.

Кроме того, Народная милиция ЛНР сообщает, что 13 июля киевские силовики четыре раза обстреляли позиции ЛНР в населенных пунктах Донецкий, Сокольники, Калиновка и под Станицей Луганской. Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов.

При этом Центр по взаимодействию с общественностью (ЦВО) МВД ЛНР считает, что глава МВД Украины Арсен Аваков расставляет на ключевые должности ведомства выходцев с западной Украины, превращая министерство в вотчину «бандеровцев».

"На протяжении июня-июля 2017 года на «горячую линию» МВД ЛНР поступил ряд сообщений о том, что в Министерстве внутренних дел Украины идёт системная работа по «выдавливанию» с руководящих постов представителей северных, центральных, южных и восточных регионов. Заявители отмечают, что при открытии вакансий их замещают представителями западных областей, преимущественно Галиции — Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области. Выходцы из других регионов, даже если они более подготовлены, игнорируются», — сообщили в ЛНР.

«У нас жёсткая установка: на открываемые должности брать только «западенцев» как более «патриотичных» и лояльных западным ценностям. У нас начальником отдела поставили львовянина, а он умеет только «Слава Украине!» кричать, да гимн (Украины) петь, и то фальшивит. А по работе — никакой. Хотя нормальные кандидаты были, я знаю, начальник управления добивался. Но назначили этого. А теперь и под начальника «копают», — заявил источник в МВД Украины, слова которого цитирует МВД ЛНР.

Напомним, в марте 2017 года начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин был назначен заместителем главы Национальной полиции Украины.

Ранее, в декабре 2015 года министр Аваков назначил главой киевского управления Национальной полиции Украины Андрея Крищенко. До этого Крищенко занимал пост начальника горотдела МВД Горловки (ДНР). На Украине он прославился в апреле 2014 года, когда вместе со своим заместителем Германом Приступой во время штурма горотдела помешал установить российский флаг над зданием милиции. Впоследствии его избили участники штурма.

В свою очередь, спикер штаба «АТО» Стельмах заявил, что за прошедшие сутки в Донбассе противник 29 раз нарушил перемирие.

Он сообщил, что прошлой ночью войска ДНР «из гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия вели огонь по Водяно, Павлополю, Широкино, Гнутово» (Приморское направление). При этом ВС ДНР из 82 миллиметровых минометов обстреляли украинские позиции в Новомихайловке.

«Наши опорные пункты вблизи Марьинки, обстреливали из вооружения БМП, гранатометов и минометов. Вследствие этих огневых провокаций двое украинских военных получили осколочные ранения», — сказал Стельмах.

По его словам, в Авдеевке (Донецкое направление) позиции ВСУ попали под огонь «из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия». «Также обстрел наших позиций зафиксирован в районе шахты Бутовка», — рассказал Стельмах.

Подполковник также проинформировал, что на Луганском направлении «под вражеским огнем оказались поселки Станица Луганская, Новоалександровка и Новотошковское».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля официальный представитель управления Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что ВСУ продолжают стягивать к линии фронта танки, САУ, БМП и иностранных инструкторов.

«Нами выявлено прибытие в населенный пункт Золотое девяти грузовых автомобилей с боеприпасами и четырех БТР. В район населенного пункта Возрождение в ночное время прибыла колонна бронетехники в составе трех танков, двух САУ и пяти БМП. В район населенного пункта Крымское прибыла группа иностранных наемников в количестве 25 человек в черной форме без знаков различия с оружием иностранного производства», — добавил Марочко.

Напомним, 21 июня в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ) согласовали установление очередного режима тишины с 24 июня 2017 года. 12 февраля 2015 года представители России, Украины и ОБСЕ подписали документ о мерах по выполнению Минских соглашений. Позже его парафировали представители ДНР и ЛНР. Пункт 2 документа предусматривает «отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»): — для украинских войск: от фактической линии соприкосновения…»