Москва, 14 июля, 2017, 11:47 — ИА Регнум. В таинственной «красной коробке», которую держал неизвестный на заднем сидении автомобиля президента Российской Федерации Владимира Путина во время его посещения Валаамского монастыря, находилась икона. Об этом сообщил глава пресс-службы патриарха Московского и всея Руси, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Москве Александр Волков на странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Президент приехал на машине за рулем, открыл заднюю дверь, за которой сидел офицер СБП (что вполне естественно) и держал в руках красную коробку, в которой находилась икона, — написал Волков. — Поскольку так вышло, что я сам эту коробку держал через 10 минут, могу сказать, что это была тяжелая икона, вряд ли президенту было бы сподручно с ней идти в храм».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июля президент РФ Владимир Путин прибыл на Валаам — в день памяти преподобных Сергия и Германа, основавших Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, один из самых почитаемых в России.

Глава государства присутствовал на божественной литургии, которую отслужил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Читайте также: Песков рассказал о поездке Путина на остров Валаам

Читайте также: Песков раскрыл тайну «спутника» Путина на Валааме