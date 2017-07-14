Ярославль, 14 июля, 2017, 11:23 — ИА Регнум. Делать двухметровый монумент будут с образа авиамеханика Макарыча из фильма «В бой идут одни старики». Эту роль исполнил уроженец города Данилов Ярославской области Алексей Макарович Смирнов.

Кадр из фильма «В бой идут одни старики» Алексей Смирнов

Автор идеи — руководитель авиационно-технического комплекса «Левцово» Михаил Скворцов — считает, что памятников летчикам много, а их товарищам-авиатехникам почти нет.

«Я пересмотрела фильм еще раз, и памятник будет в виде одной из сцен фильма. Хочу изобразить техника веселым, улыбающимся и совершенно не пафосным. Памятник должен быть близким, свойским. Позади него будет стоять ведро, а рука будет протянута для приветствия. Сейчас уже делаю маленькие макеты памятника», — сказала корреспонденту ИА REGNUM скульптор Елена Пасхина.

Памятник будет без постамента, сделан из бронзы. Высота фигуры — два метра. Открытие памятника запланировано на 9 мая 2018 года, а его закладка состоится 28 июля во время открытия фестиваля техники путешественников ТехноTravel.