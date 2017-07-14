Ярославль, 14 июля, 2017, 11:08 — ИА Регнум. Фрески храма XVII века, состоявшие изначально из 660 сюжетных клейм, находятся в тяжелом состоянии.

Церковь Николы Мокрого

«Состояние фресок экспертами оценивается на данный момент как критическое. Утраты происходят в режиме реального времени. Само здание храма также требует безотлагательного вмешательства специалистов: стены покрыты трещинами и намокают, уже много лет закрыт главный вход, так как пользоваться им небезопасно. Церковные службы проходят в храме только в летний период. В настоящее время работы по сохранению данного объекта культурного наследия включены в план мероприятий по ФЦП «Культура России», однако они не включают работ по сохранению монументальной живописи храма», — говорится в обращении.

Авторы письма отмечают, что за всю историю храма Николы Мокрого в нем производилась лишь фрагментарная, не комплексная реставрация. Они просят организовать срочные противоаварийные работы и консервацию храма и фресок, а также выделить средства на разработку и реализацию проекта комплексной реставрации монументальной живописи .

«У нас многие церкви находятся в критическом состоянии, но ситуация с храмом Николы Мокрого — самая тяжелая среди уникальных памятников Ярославля XVII века, золотого века Ярославля. Каждый год все больше утрат. Одна из фирм давала смету на реставрацию большой фрески Страшного суда. Цена ее спасения всего 6 млн рублей. Удивляет, что тратится 75 млн на реконструкцию Демидовского сквера, состояние которого опасений не вызывает, красится фасад церкви Ильи Пророка, которая выглядит неплохо, хоть проблемы и есть. Конечно, храм Ильи Пророка посещает максимум туристов, а к храму Николы Мокрого они приходят реже, но значимость цвета фасада и монументальной живописи 350-летней давности несопоставимы», — сказала корреспонденту ИА REGNUM председатель ярославского городского отделения ВООПиК Нина Обнорская.