Оренбург, 14 июля, 2017, 10:59 — ИА Регнум. Оренбургский политолог Булат Калмантаев считает необоснованным учёт количества обманутых дольщиков при оценке деятельности губернаторов. Как отметил эксперт в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, проблем в сфере жилищного строительства в стране — масса. Но на первый план к настоящему времени по понятным причинам выдвинулась одна из них — обманутые в долевом строительстве. Дошло до того, что Минстрой РФ предлагает внести в оценку деятельности глав субъектов Российской Федерации еще одну позицию: появление в регионе новых обманутых дольщиков.

77metrov.ru Дольщики

«Судя по данным этого же ведомства, в стране граждан в статусе обманутых дольщиков менее 50 тысяч. Утверждают, что их количество растет. Это возможно, но, на мой взгляд, это следствие того, что федеральные профильные ведомства (имеющие отношение к жилищному строительству в исполнительной и законодательной власти) проблемами этих 50 тысяч обманутых соотечественников фундаментально прежде не занимались, определив основными ответчиками за них региональную власть. С обострением ситуации Минстрой РФ остается на той же позиции: пусть за обманутых дольщиков отвечают губернаторы, наше дело — предлагать им наказание», — сказал Булат Калмантаев.

В качестве примера нелогичности внесённого Минстроем предложения, политолог приводит следующую ситуацию:

«Представим, в сентябре в регионе Н. изберут нового губернатора. В январе — накануне президентских выборов — в отчетности появятся новые обманутые дольщики. Они же не за три-пять месяцев обрели такой статус, для этого строительные организации минимум год-другой старались… Объяснения от новоизбранного губернатора никто и слушать не будет! Минстрой вновь в стороне, а глава субъекта Федерации в положении хуже губернаторского!»

Калмантаев отметил, что проблемные объекты долевого строительства числом чуть более 700 числятся в 67 российских регионах. В Оренбургской области в реестре обманутых дольщиков 53 человека. Жилья они ждут в областном центре и его пригороде.

«Эти данные привожу, чтоб очертить масштаб проблемы в рамках региона. Не исключаю, что к концу года реестр увеличится на 15−20% за счет новых обманутых граждан, решившихся на долевое строительство. А может и уменьшится — из-за того, что население стремительно теряет доверие к долевому строительству. Но в этом процессе, как мы видим, Минстрой РФ своей доли не замечает. Губернаторы у них, понимаешь ли, вновь виноваты… Ну давайте и дальше на них вешать всех дохлых собак!» — резюмировал оренбургский политолог.

Между тем пермский политконсультант Людмила Ознобишина напротив считает включение в оценку губернатора проблем дольщиков обоснованным. Но и она затронула тему наследственности проблемы.

«Единственное, что необходимо учитывать, то что каждый объект — это проблема «долгоиграющая», доставшаяся, как правило, в наследство. А быстрых безболезненных или для бюджета, или для дольщиков решений не бывает. Пермский край в этом отношении прекрасный пример. Но наличие в рейтинге такого критерия позволит работать на упреждение или исключить совсем вопиющие случаи, когда краевые и муниципальные власти (в лице команды экс-губернатора Виктора Басаргина и главы Пермского района Александра Кузнецова) активно рекламировали квартиры Первого Пермского микрорайона, хотя была проблема доступности социальной инфраструктуры в этом пригороде Перми, а сейчас разгребать эти авгиевы конюшни приходится врио Максиму Решетникову.

Добавим, что в Пермском крае числится 18 проблемных объектов и 1892 обманутых дольщика.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр строительства и ЖКХ Михаил Мень в ходе заседания рабочей группы Госдумы по проблеме обманутых дольщиков заявил, что при оценке деятельности губернаторов и их работы на своем посту необходимо учитывать количество обманутых дольщиков и их изменение.

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