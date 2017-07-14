Москва, 14 июля, 2017, 10:50 — ИА Регнум. Власти Москвы планируют построить 10 млн квадратных метров недвижимости на десятках тысяч гектаров земли, прилегающей к Московской кольцевой автодороге (МКАД). Об этом сообщил РБК глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Viscious-Speed Недвижимость

По его словам, застройка, половину домов которой предлагается сделать жилыми, будет вестись как с внешней стороны МКАД, так и с внутренней. Также на этих участках будут строить офисные, производственные и другие объекты.

При этом Жидкин добавил, что предельная высотность домов будет зависеть от района, она может составлять 12, 17 или 25 этажей.

«Малоэтажные дома нет смысла строить у МКАД, — говорит чиновник. — Для этого есть Новая Москва».

По его словам, после разработки территориальной схемы участков станут понятны точные объем и параметры застройки. Территориальная схема, которая разрабатывается в рамках проекта по реконструкции самой МКАД, должна быть утверждена до конца 2017 года. В 2018 г. должны появиться первые проекты планировок для конкретных участков, заявил чиновник.