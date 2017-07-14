Переславль-Залесский, Ярославская область, 14 июля, 2017, 10:40 — ИА Регнум. В Переславле Ярославской области юные прихожане храмов города и школьники летнего оздоровительного лагеря «Хороброво» отправились в водный крестный ход. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении МЧС по Ярославской области.

76.mchs.gov.ru Крестный ход на каноэ

20 юношей и девушек — прихожан храмов Переславля, а также педагогов и воспитанников летнего оздоровительного лагеря «Хороброво» отправились в водный крестный ход, который стартовал в районе села Купанского Переславского района на реке Веска, далее маршрут следует по озеру Сомино и по реке Нерль до села Копнино. Ночевать ребята будут на территории местного храма.

«Ребята сплавляются на каноэ, поэтому предварительный инструктаж по мерам безопасности, правилам пользования маломерными судами обязателен. Кроме того, мы провели технический осмотр судов, проверили индивидуальные средства спасения, медицинские аптечки и т.д. Перед проведением сплава по воде весь маршрут следования был проверен», — сказал инспектор ГИМС Переславля Валерий Кураев.

В ходе сплава участники крестного хода посетят храмы, расположенные в близлежащих населенных пунктах. Завершится крестный ход 15 июля.