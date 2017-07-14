Санкт-Петербург, 14 июля, 2017, 10:25 — ИА Регнум. Основными бенифициарами выхода Прибалтики из из единого энергокольца Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ) станут, вероятно, компании, которые производят электроэнергетическое оборудование. Об этом заявил профессор таллинской Евроакадемии Леонид Карабешкин на летней школе CIRP «Взаимодействие Евразийского экономического союза и Европейского союза: политика, экономика, безопасность».

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По его словам, выход Литвы Латвии и Эстонии из БРЭЛЛ имеет скорее политическое, нежели экономическое обоснование. ЕС последовательно реализует линию на интеграцию своей энергетической инфраструктуры, при этом постепенно происходит демонтаж системы регионального энергетического сотрудничества в регионе Балтийского моря, которая на протяжении десятков лет надежно обеспечивала безопасность энергоснабжения. Страны Прибалтики, в первую очередь Литва, продолжают оставаться крупными импортерами российской электроэнергии. Этому способствует конъюнктура рынка, и по оценкам, и в ближайшие годы электроэнергия с Востока сохранит свою ценовую привлекательность. Неочевидно, что выход из из энергосистемы БРЭЛЛ позволит обеспечить потребителям в странах Балтии более выгодные ценовые условия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, БРЭЛЛ — это соглашение между Белоруссией, Россией, Эстонией, Латвией и Литвой о параллельной работе энергетических систем этих стран. Энергосистемы обмениваются электроэнергией и поддерживают друг друга резервами в случае аварийных ситуаций. Однако несколько лет назад Прибалтика объявила о курсе на рассинхронизацию с электросетями России и СНГ и переход в европейскую систему ENTSO-E. Как сходятся во мнении многие эксперты, это является чисто политическим решением Прибалтики, а сама экономическая целесообразность проекта вызывает множество вопросов.

Напомним, что с 9 по 14 июля в Ленинградской области проходит летняя школа CIRP на тему «Взаимодействие Евразийского экономического союза и Европейского союза: политика, экономика, безопасность». Организатор мероприятия — Центр международной и региональной политики. Партнеры — Фонд поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова, Фонд «Российско-польский центр диалога и согласия», генконсульство Королевства Нидерландов, информационное бюро НАТО в Москве, программа «Общественная дипломатия. ЕС и Россия», Русско-Балтийский медиа-центр. В мероприятии принимают участие около 100 бакалавров, магистров, аспирантов и известных экспертов из России, Казахстана, Болгарии, Нидерландов, Польши и Украины.