Санкт-Петербург, 15 июля, 2017, 12:36 — ИА Регнум. С 27 мая на пляже Петропавловской крепости проходит Фестиваль песчаных скульптур. Темой нынешнего года стала «Россия Великая», рассказывающая о разных этапах развития страны. Фестиваль продлится до 30 сентября.

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4 тысячи квадратных метров пляжа заняли более 70 скульптур, посвященных важнейшим событиям в истории России. На возведение песчаного города понадобилось 3 тысячи тонн песка. Центральной скульптурой фестиваля стала 9-метровая модель московского храма Василия Блаженного. Она побила рекорд прошлого года — сказочный замок высотой 8 метров.

Важное место на фестивале занимает центральная композиция, рассказывающая о развитии государства от времен языческой Руси до современности. Одиннадцать девушек-скульптур стали символом отдельных эпох: «Русь языческая», «Крещение Руси», «Русь от ига свободная», «Россия Петровская», «Россия-императрица», «Россия просвещённая», «Россия скорбящая», «Россия-победительница», «Россия ударная», «Россия растерянная» и «Россия вперед идущая».

ИА REGNUM Русь языческая

Масштабные композиции посвящены сражениям Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны. Так как в 2017 году Россия отмечает столетие революции 1917 года, организаторы не обошли стороной эту тему. Скульпторы воссоздали из песка фигуры крейсера Авроры и Владимира Ленина.

Затронуты также темы покорения Сибири, освоения космоса, советского спорта, отечественного кинематографа, литературы, сказок и другие.

Фестиваль песчаных скульптур проводится в Санкт-Петербурге каждое лето и собирает на своей территории мастеров из разных стран мир.