Москва, 14 июля, 2017, 08:55 — ИА Регнум.

Смысл существования НАТО в ненависти к России, уверен директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 13 июля в эфире программы «Первая студия» на «Первом канале», где обсуждалось появление скандального видеоролика в официальном Twitter-акаунте НАТО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«НАТО после ликвидации Организации Варшавского договора утратило смысл существования, но оно вернуло себе этот смысл. Смысл существования НАТО — это холодная война с Россией», — подчеркнул политолог.

Делягин отметил, что ролик, размещенный на официальной странице НАТО в Twitter, демонстрирует: «Кто убивает русских, тот борец за свободу».

«Лесные братья» финансировались и снабжались нашими союзниками по антигитлеровской коалиции. Это исторический факт», — напомнил Михаил Делягин.

«Смысл существования НАТО в ненависти к России, и любой мерзавец, который убивает русских, союзник НАТО, и он «хороший». Скоро эти люди объявят Гитлера невинной жертвой сталинского террора, и Запад будет им рукоплескать», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фильм «Лесные братья» о борьбе с советской властью национально-освободительных сил, действовавших в 1940—1950-е годы на территории Литвы, Латвии и Эстонии, появившийся 12 июля в аккаунте НАТО в Twitter, МИД РФ назвал «попыткой извратить историю».