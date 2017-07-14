Москва, 14 июля, 2017, 08:26 — ИА Регнум. В начале европейской сессии цена на нефть сорта Brent снижалась до $47,15. Падение котировок вызвал июньский доклад Международного энергетического агентства (МЭА), заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. В нем ведомство опубликовало обновлённые прогнозы по предложению и спросу на нефть, а также как выполняется Венское соглашение ОПЕК.

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В июне 2017 года добыча ОПЕК возросла на 340 тыс. до 32.6 млн баррелей в день (максимум этого года). В июне уровень соответствия действующему соглашению об ограничении производства со стороны ОПЕК оценен МЭА в 78%. Прогноз мирового спроса на нефть на 2017 год был повышен с 97,8 до 98 млн баррелей в день (б/д). Прогноз мирового спроса на нефть в 2018 году повышен с 99,3 до 99,4 млн баррелей в день.

К закрытию дня котировки повысились до $48,50. Ценам удалось оттолкнуться от недельных минимумов вблизи $46. Американский институт нефти и Минэнерго США в своих отчетах отражают сокращение запасов сырой нефти.

Учитывая этот фактор и техническую картину на четырехчасовом периоде сегодня можно спокойно возвращаться к уровню $49,87. Единственной помехой для реализации бычьего сценария может стать дорожающий доллар.

Напомним, 13 июля торги по нефти завершились ростом. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 1,89%, до $48,42 за баррель, WTI — на 1,29%, до $46,25 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в сентябре 2017 года на СПбМТСБ выросла на 3,33% и составила $46,21 за баррель.

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