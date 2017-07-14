Салехард, 14 июля, 2017, 08:12 — ИА Регнум. Первая трагедия произошла летом 2014 года. Женщина спала рядом с пятидневной дочкой и придушила ее во сне своим телом. Суд приговорил тогда молодую мать к исправительным работам в течение полугода.

christianabella Ребенок

Второе причинение смерти по неосторожности 28-летняя мать совершила в апреле 2017 года. Обстоятельства смерти ее второго ребенка аналогичны — спала вместе с новорожденным и перекрыла дыхательные пути.

На второй раз мать, удушающая детей во время сна, признана виновной по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

Столь мягкий приговор объясняется тем, что у женщины подрастает еще один малолетний ребенок. И она формально оказалась не судимой. Так как судимость по преступлениям небольшой тяжести после приговоров, не связанных с лишением свободы, погашается быстро, пояснил газете «Красный Север» старший помощник прокурора Салехарда Илья Ильин.