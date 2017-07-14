Красноярск, 14 июля, 2017, 07:54 — ИА Регнум. В четырех регионах Сибири в выходные 15−16 июля объявлено штормовое предупреждение, сообщает Сибирский региональный Центр (СРЦ) МЧС России.

lillaby Грозовые облака

Спасатели предупредили о возможных чрезвычайных ситуациях муниципального уровня. Штормовое предупреждение будет действовать двое суток на территории Тувы, Хакасии, Красноярского и Алтайского краев.

Там ожидаются ливневые дожди, грозы и град. Ветер будет дуть порывистый со скоростью 25 метров в секунду.

Спасатели также предупредили об угрозе пожаров и аварий в энергетике. Из-за дождей возможно повышение уровня рек и подтопление низин.

Кроме того, погода ухудшится в Республике Алтай, Якутии и Приморском крае. Там ожидаются дожди, град и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.

На Алтае и в Приморье возможны порывы ветра до 23 метров в секунду.