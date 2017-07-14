Вашингтон, 14 июля, 2017, 07:39 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в интервью агентству Reuters заявил, что не спросил президента РФ Владимира Путина во время переговоров в Гамбурге (Германия) только об одном: кого он поддерживал на президентских выборах в США в 2016 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По его словам, во время следующей встречи он обязательно спросит, кого «в действительности» поддерживал Путин.

«Потому что я не могу поверить, что он мог бы быть за меня», — сказал Трамп.

Он также пояснил, что сожалеет об упущенной возможности, и добавил, что по целому ряду направлений его позиция с Путиным расходится.

Говоря в интервью по поводу якобы попыток России вмешаться в ход выборов в США, Трамп опроверг попытки своего штаба координировать действия с Кремлем.

«Это самая глупая идея из тех, о которых я слышал», — подчеркнул глава Белого дома, уточнив, что его администрация прекрасно работает, «несмотря на выдумки демократов».