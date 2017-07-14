Оренбург, 14 июля, 2017, 07:28 — ИА Регнум. Интернет как часть жизни человека нуждается в законодательном регулировании. Права пользователей должны быть защищены, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM оренбургский адвокат Владимир Тишин, комментируя законопроект о штрафах за порочащую и противоправную информацию в интернете.

geralt Интернет

«Мы привыкли думать, что интернет и привычная нам жизнь — это разные вещи. Мы думаем, нам удобно думать, что интернет — это просто отдельно взятый инструмент, которым мы пользуемся, а за пользование разрешенной вещью наказывать противоестественно. Однако интернет и есть уже сама жизнь. Это и хранилище информации, и СМИ, и обмен мнениями — диалоги в режиме реального времени. Надо принять как должное, что поскольку интернет окружает нас и пронизывает наше общение друг с другом все больше и больше, то невозможно оставить эту часть жизни без законодательного регулирования», — сказал правозащитник.

По его словам, ограничения, которые привычны со времен Римской империи, не могут не помогать и в цифровой реальности — где тоже совершаются сделки, могут быть нанесены оскорбления, распространены те или иные сведения, за распространение которых в реальной жизни однозначно последует наказание.

«Чем же лучше, в этом отношении, жизнь виртуальная? Почему мы должны быть в сети более беззащитными перед разного рода маргиналами и отморозками? Но очень не хотелось бы, чтобы под предлогом охраны законных прав и интересов нам накинули в очередной раз уздечку в смысле нашего права на свободное распространение и получение информации, а, судя по тенденциям нашего государства зарегулировать всё и вся, это вполне реально», — резюмировал Владимир Тишин.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Госдуму внесен законопроект, согласно которому крупным операторам соцсетей предлагается создать круглосуточно работающий административный орган для жалоб граждан на противоправную или порочащую честь и достоинство информацию, которую должны будут заблокировать в течение суток. Для администраторов соцсетей, которые нарушают требования законодательства и своевременно не блокируют порочащие сведения и противоправный контент, предполагаются штрафы в размере до 50 млн рублей. Штрафы составят: на граждан — от 3 млн до 5 млн рублей, на юридических лиц — от 30 млн до 50 млн рублей.