Кишинёв, 14 июля, 2017, 01:00 — ИА Регнум. Власти Молдавии считают надуманными и сомнительными обвинения, предъявленные приднестровскими правоохранительными органами экс-президенту ПМР Евгению Шевчуку. Как заявил 13 июля спикер молдавского парламента Андриан Канду, в Кишиневе «не доверяют» уголовным делам, которые заведены в Тирасполе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Евгений Шевчук в Москве

«Там процветают коррупция и противоправные действия, поэтому достоверность уголовного дела под большим вопросом», — сказал председатель парламента. Он добавил, что молдавские власти знают, где находится Шевчук, но не разглашают эту информацию «по соображениям безопасности». Власти Молдавии, по его словам, контролируют ситуацию и проводят все необходимые меры для «защиты прав человека» в этом отношении.

ИА REGNUM отмечает, что спикер Канду является ближайшим соратником лидера Демпартии Молдавии и фактического руководителя страны Владимира Плахотнюка.

Ранее источники ИА REGNUM сообщили, что покинувший Приднестровье из-за обвинений в хищении государственных средств в особо крупных размерах экс-президент Евгений Шевчук находится в молдавской столице под политическим покровительством Плахотнюка.

Шевчук, на которого в Тирасполе заведено шесть уголовных дел, находится в Молдавии, где вместе с женой, экс-главой МИД ПМР Ниной Шевчук (Штански) живет в элитном доме в центре молдавской столицы Кишиневе под круглосуточной охраной.

Напомним также, что молдавская оппозиция считает, что Плахотнюк обеспечивает покровительство Шевчуку как раз ввиду общих коррупционных «серых схем».

Верховный совет (ВС) Приднестровья 28 июня снял неприкосновенность с бывшего президента Приднестровья Шевчука в связи с возбужденными против него уголовными делами о хищении государственных средств в особо крупных размерах. В общей сложности Шевчук стал фигурантом шести уголовных дел.

Как отметил спикер парламента Александр Щерба, Шевчук «создал систему, которая коррумпированно работала на вывод денежных средств из бюджета и для личного обогащения». Экс-президента подозревают в превышении служебных полномочий, контрабанде товаров через государственную границу, взяточничестве, присвоении народных средств, в том числе через Стабилизационный фонд, и других преступлениях.

В ночь перед голосованием о снятии неприкосновенности Шевчук незаконно покинул территорию ПМР, убыв в Молдавию. Власти Молдавии заявили, что не намерены выдавать Шевчука Приднестровью.