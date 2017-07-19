Санкт-Петербург, 19 июля, 2017, 15:03 — ИА Регнум. С 6 по 12 августа в Выборге состоится XXV Фестиваль российского кино «Окно в Европу». На мероприятии будет представлено около 130 кинолент. Символом фестиваля станет образ Сергея Бодрова-младшего.

Okno-filmfest.ru Сергей Бодров-младший

По традиции, в программу войдет пять конкурсов: игровое, документальное, анимационное кино, а также конкурсная программа фильмов и конкурс «Выборгский счёт», в котором примут участие картины-лауреаты российских фестивалей 2017 года. В пятый раз на фестивале будет представлена программа «Копродукт. Окно в мир», в которую войдут десять фильмов совместного производства российских и зарубежных режиссеров. Каждый год кинофорум открывает новые имена талантливых авторов. Нынешний год не станет исключением: в конкурсных программах будет представлено много дебютных работ.

Жюри игрового кино возглавит кинодраматург, режиссер и продюсер Рустам Ибрагимбеков. Конкурс будут оценивать режиссер и сценарист Юсуп Разыков, актриса Татьяна Колганова, актер Артур Смольянинов, режиссер Роман Каримов и писатель Дмитрий Пучков.

Жюри неигрового кино возглавит ученый, документалист и бард Александр Городницкий. В состав документального жюри войдут журналист Владислав Флярковский и режиссеры-документалисты Елена Демидова и Евгений Голынкин.

Председателем жюри конкурса «Копродукция. Окно в мир» станет кинодраматург Павел Финн. Оценивать программу фильмов конкурса будут продюсер Олег Березин и кинокритик и режиссер Михаил Брашинский.

Жюри анимационного кино: художник Виктор Тихомиров и режиссер Дмитрий Высоцкий. Возглавит состав жюри режиссер Андрей Хржановский.

В рамках деловой программы пройдут «круглые столы» и дискуссии, которые затронут актуальные проблемы современного российского кинематографа. Для участия в публичных беседах приглашены Вячеслав Тельнов, Эдуард Пичугин, Антон Малышев и другие деятели киноискусства.

В городской библиотеке Алвара Аалто пройдут открытые мастер-классы, которые проведут Карен Шахназаров, Марлен Хуциев, Вадим Абдрашитов и Дмитрий Быков. Программа «Юбилеи» включит в себя два вечера, посвященных памяти Эльдара Рязанова и Михаила Калика.

Среди почетных гостей фестиваля будут Гоша Куценко, Равшана Куркова, Станислав Говорухин, Фёдор Добронравов, Александр Ревва и другие ведущие российские продюсеры, режиссеры, актеры и литераторы.

Фестиваль «Окно в Европу» проводится ежегодно с 1993 года министерством культуры РФ, правительством Ленинградской области и Русско-Европейской киноассоциацией (RECA), собирая на своей площадке деятелей российского кинематографа.