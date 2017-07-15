Москва, 15 июля, 2017, 16:07 — ИА Регнум. В ходе визита японской «бизнес-миссии» на Курильские острова 27 июня — 1 июля стало предельно ясно, что Токио категорически против участия японских компаний в «совместной хозяйственной деятельности» на данных островах, если только Россия, в сущности, не ограничит свой суверенитет над ними. Ситуацию анализирует доктор исторических наук, постоянный автор ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Кукрыниксы. Ни шагу назад! 1942

Глава японской делегации, помощник премьер-министра Эйити Хасэгавой, в ходе визита подчеркнул «осознание необходимости создания специального правового режима на островах». Чтобы люди и товары могли «беспрепятственно передвигаться», необходимо новое, особое законодательство, которое должно, ни больше ни меньше, признавать японские претензии на острова южной части Курильской гряды и на Малую Курильскую гряду.

Что же касается позиции российской стороны, в ней наблюдается некоторая двойственность. С одной стороны, Россия отказывается соглашаться на ультимативные требования, ущемляющие ее суверенитет. С другой стороны, со стороны политиков и дипломатов прослеживаются попытки поиска некоего «компромисса». Намерение же вовлечь японцев в обозначенную деятельность на Курилах побуждает МИД РФ к следующей схеме: от японцев требуется сперва решить, как именно они будут участвовать в развитии Южных Курил, и только потом Россия будет принимать решение об условиях работы.

Подробнее о японских требованиях введения беспрецедентной «правовой основы» читайте здесь: Наказание за «компромисс»: Япония требует себе «особого» права на Курилах

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